Фитнес и здоровье
Опубликовано 24 сентября 2024, 02:15
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Раскрыто, как изменится наша планета, если из океанов выловят всю рыбу

Вот чего стоит ожидать
Мировой океан — это дом для большого количества существ. Но что случится, если рыбы там не станет?
Раскрыто, как изменится наша планета, если из океанов выловят всю рыбу
© BRIAN BIELMANN / Contributor via Getty Images

Если рыбы, питающиеся растениями, исчезнут, то водоросли станут неконтролируемо расти. Это приведёт к ухудшению состояния рифов, что плохо скажется на морской экосистеме.

После гибели кораллов и других морских существ пляжи начнут исчезать. Ведь чем меньше кораллов, тем меньше песка.

Миграционные пути множества животных окажутся под угрозой без рыб. В результате морские птицы, киты, черепахи станут искать новые места для питания.

Раскрыто, как изменится наша планета, если из океанов выловят всю рыбу
© Brocken Inaglory

Рыба — источник пищи для множества людей. Если её не станет, то это может привести к голоду, экономическим потерям.

При исчезновении рыб нарушится естественный процесс поглощения углекислого газа. Это приведёт к ускорению глобального потепления.

Наконец, если рыбы погибнут, то исчезнет рыбалка. А это часть культурного наследия человечества.

Источник:iXBT.com
Автор:Валерия Филимонова
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