Раскрыто, как изменится наша планета, если из океанов выловят всю рыбу

Если рыбы, питающиеся растениями, исчезнут, то водоросли станут неконтролируемо расти. Это приведёт к ухудшению состояния рифов, что плохо скажется на морской экосистеме.

После гибели кораллов и других морских существ пляжи начнут исчезать. Ведь чем меньше кораллов, тем меньше песка.

Миграционные пути множества животных окажутся под угрозой без рыб. В результате морские птицы, киты, черепахи станут искать новые места для питания.