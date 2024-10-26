Раскрыто, как кошки улучшают здоровье человека

Исследования показывают, что для большинства людей кошка является полноценным членом семьи. Также известно, что многие кошки предпочтут общение с человеком игрушкам или еде. А ещё они способны различать, когда мы разговариваем именно с ними, а не с другими людьми. У котов даже выработались особые мяуканья, из-за которых людям хочется заботиться о них.

Научно доказано, что владение домашним животным связано с меньшей социальной изоляцией. Некоторые хозяева кошек говорят, что забота о питомце даёт им удовольствие и чувство цели в жизни. Но во многом это зависит от вашего отношения к коту. Одно исследование продемонстрировало, что более сильная эмоциональная связь с питомцем была у людей, чьи отношения с кошкой характеризовались как созависимые или дружеские.

Учёные выяснили, что люди, у которых есть или была кошка, имеют меньший риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инсульт или болезнь сердца. Это показали сразу несколько работ. Правда, эти исследования говорят только о наличии связи между двумя явлениями, а не о том, что одно из них — это причина второго.