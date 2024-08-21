Раскрыто, как кошки улучшают здоровье людей

Эксперты из Гарвардского университета обнаружили, что кошки помогают при депрессии. Почти 90% участников исследования отметили, что стали чувствовать себя более спокойными и умиротворёнными, когда в их доме появился кот.

Также научно доказано, что у людей, которые никогда не заводили кошек, вероятность развития болезней сердца и сосудов в два раза выше, чем у владельцев этих питомцев: 6% и 3% соответственно. По мнению учёных, общение с котом уменьшает тревожность и напряжение, благодаря необходимости заботиться о животном человек больше двигается, а ещё присутствие питомца избавляет от чувства одиночества.