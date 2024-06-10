Раскрыто, как медленный бег улучшает здоровье и продлевает жизнь

Раскрыто, как медленный бег улучшает здоровье и продлевает жизньВот что вам об этом нужно знать
Профессор Дэн Гордон, физиолог-физкультурник из Университета Англии Раскин на юго-востоке Англии, отмечает, что медленный бег помогает снизить кровяное давление в состоянии покоя. Это укрепляет сердце.
Обычно медленный бег представляет собой бег в таком темпе, в котором вы можете вести разговор. Это примерно 4−5 баллов по шкале от 1 до 10.
В 2015 году учёные из Копенгагена обнаружили, что у людей, которые занимались умеренным и лёгким бегом, уровень смертности был ниже, чем у остальных. У тех, кто занимался бегом трусцой, уровень смертности статистически не отличался от уровня смертности у тех, кто не бегал.
Известно, что медленный бег укрепляет здоровье на молекулярном уровне. Он защищает от метаболических заболеваний, улучшая резистентность к инсулину, увеличивает плотность митохондрий в клетках, побуждает организм использовать жир для получения энергии.
Кроме того, те, кто бегает медленно, быстрее восстанавливаются, реже страдают от усталости или травм из-за перетренированности. Также они с больше вероятностью будут иметь хорошее самочувствие, а ещё они за счёт неторопливого темпа могут разговаривать с окружающими.
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