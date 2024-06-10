Фитнес и здоровье
Опубликовано 10 июня 2024, 13:30
1 мин.

Раскрыто, как медленный бег улучшает здоровье и продлевает жизнь

Вот что вам об этом нужно знать
Для многих людей бег — это само по себе стремление к скорости. Но за последний год медленный бег превратился в популярную тенденцию.
Раскрыто, как медленный бег улучшает здоровье и продлевает жизнь
© GETTY

Профессор Дэн Гордон, физиолог-физкультурник из Университета Англии Раскин на юго-востоке Англии, отмечает, что медленный бег помогает снизить кровяное давление в состоянии покоя. Это укрепляет сердце.

Обычно медленный бег представляет собой бег в таком темпе, в котором вы можете вести разговор. Это примерно 4−5 баллов по шкале от 1 до 10.

В 2015 году учёные из Копенгагена обнаружили, что у людей, которые занимались умеренным и лёгким бегом, уровень смертности был ниже, чем у остальных. У тех, кто занимался бегом трусцой, уровень смертности статистически не отличался от уровня смертности у тех, кто не бегал.

Раскрыто, как медленный бег улучшает здоровье и продлевает жизнь
© Daniel Bright

Известно, что медленный бег укрепляет здоровье на молекулярном уровне. Он защищает от метаболических заболеваний, улучшая резистентность к инсулину, увеличивает плотность митохондрий в клетках, побуждает организм использовать жир для получения энергии.

Кроме того, те, кто бегает медленно, быстрее восстанавливаются, реже страдают от усталости или травм из-за перетренированности. Также они с больше вероятностью будут иметь хорошее самочувствие, а ещё они за счёт неторопливого темпа могут разговаривать с окружающими.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.