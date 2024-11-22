Фитнес и здоровье
Опубликовано 22 ноября 2024, 00:00
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Раскрыто, как море влияет на наше здоровье

Вот какую пользу можно от него можно получить
Нахождение вблизи природных водоёмов, особенно моря, действительно полезно для нашего организма. Этот эффект получил название «голубое здоровье».
Раскрыто, как море влияет на наше здоровье
© CC0 Public Domain

Учёные полагают, что при нахождении рядом с водными пространствами мы в целом больше двигаемся. Природная среда также положительно влияет на психическое здоровье, может улучшить общее качество окружающей среды.

Благодаря морю мы на какое-то время можем ощутить свободу и отвлечься от дел и забот. Оно помогает также снизить уровень стресса, улучшает настроение.

Раскрыто, как море влияет на наше здоровье
© Wellbeing Magazine

Многие люди с ограниченными возможностями или травмами, которые мешают им ходить или легко передвигаться по суше, купаются в море. Возможно, оно даёт им ощущение телесной свободы или автономии. Поэтому важно, чтобы водные виды спорта были адаптированы и для таких людей.

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