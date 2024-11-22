Раскрыто, как море влияет на наше здоровье

Учёные полагают, что при нахождении рядом с водными пространствами мы в целом больше двигаемся. Природная среда также положительно влияет на психическое здоровье, может улучшить общее качество окружающей среды.

Благодаря морю мы на какое-то время можем ощутить свободу и отвлечься от дел и забот. Оно помогает также снизить уровень стресса, улучшает настроение.