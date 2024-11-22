Раскрыто, как море влияет на наше здоровье

Раскрыто, как море влияет на наше здоровьеВот какую пользу можно от него можно получить
Учёные полагают, что при нахождении рядом с водными пространствами мы в целом больше двигаемся. Природная среда также положительно влияет на психическое здоровье, может улучшить общее качество окружающей среды.
Благодаря морю мы на какое-то время можем ощутить свободу и отвлечься от дел и забот. Оно помогает также снизить уровень стресса, улучшает настроение.
Многие люди с ограниченными возможностями или травмами, которые мешают им ходить или легко передвигаться по суше, купаются в море. Возможно, оно даёт им ощущение телесной свободы или автономии. Поэтому важно, чтобы водные виды спорта были адаптированы и для таких людей.
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