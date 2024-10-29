Раскрыто, как можно продлить срок службы антипригарной сковороды

Эта посуда часто теряет свои свойства

Со временем антипригарная сковородка начинает прилипать и её покрытие изнашивается. Это может быть связано с разными причинами. В том числе с перегревом, использованием металлических приборов, мойкой в посудомоечной машине, неправильным хранением, использованием агрессивных средств и губок.