Раскрыто, как можно увеличить шансы на зачатие у женщины

Врачи клиники Майо дали несколько советов тем, кто пытается забеременеть. Этим женщинам нужно поддерживать здоровый вес (он улучшит овуляцию), защищаться от хламидиоза и гонореи, работать в дневное время, отказаться от курения, ограничить потребление кофеина до менее 200 мг в день, заниматься спортом (но не слишком много), избегать токсинов (пестициды, растворители для химической чистки, свинец).

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