Раскрыто, как музыка помогает людям деменцией

Раскрыто, как музыка помогает людям деменциейУчёные делают всё новые открытия в этой сфере
Учёные добились больших успехов в использовании музыки для помощи пациентам с деменцией. Она снижает уровень тревожности и проявление депрессии, улучшает способность адаптироваться к изменениям в жизни, справляться с невзгодами или стрессом.
Музыкальная терапия в форме игры, пения или прослушивания музыки также может значительно влиять на когнитивные функции. Особенно заметно это у пожилых с деменцией или проблемами с памятью.
Исследования показали, что музыка способна помочь восстановить мозг и связи в нём. А зачастую старческое слабоумие вызывается гибелью клеток в мозге.
При этом не любые композиции могут оказывать восстанавливающее действие на мозг. Известно, что знакомая и любимая музыка сильнее всего влияет на наше самочувствие, тесно связана с эмоциями и памятью. Происходит это потому, что прослушивание любимых песен высвобождает в мозге гормоны хорошего самочувствия.
Учёные также обнаружили, что части мозга, связанные с музыкальными воспоминаниями, меньше страдают от старческого слабоумия, чем другие области. Поэтому часто у людей с деменцией сохраняются воспоминания о любимой музыке.
Прослушивание музыки способно помочь также в случае, когда человек находится в стрессе, волнуется, у него упадническое настроение.
В ходе одного исследования выяснилось, что, когда люди с деменцией слушали любимую музыку, их сердечный ритм и движения изменялись в ответ.
Также эксперты выяснили, что во время прослушивания музыкальных композиций люди с деменцией испытывали меньше волнения, агрессии и беспокойства, настроение у них в целом улучшалось. Им даже требовалось меньше лекарств, когда у них были регулярные музыкальные сессии.
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