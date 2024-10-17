Раскрыто, как музыка помогает людям деменцией

Учёные добились больших успехов в использовании музыки для помощи пациентам с деменцией. Она снижает уровень тревожности и проявление депрессии, улучшает способность адаптироваться к изменениям в жизни, справляться с невзгодами или стрессом.

Музыкальная терапия в форме игры, пения или прослушивания музыки также может значительно влиять на когнитивные функции. Особенно заметно это у пожилых с деменцией или проблемами с памятью.

Исследования показали, что музыка способна помочь восстановить мозг и связи в нём. А зачастую старческое слабоумие вызывается гибелью клеток в мозге.

При этом не любые композиции могут оказывать восстанавливающее действие на мозг. Известно, что знакомая и любимая музыка сильнее всего влияет на наше самочувствие, тесно связана с эмоциями и памятью. Происходит это потому, что прослушивание любимых песен высвобождает в мозге гормоны хорошего самочувствия.