Раскрыто, как наш мозг отличает сон от реальности

В реальности сигналы в мозг поднимаются снизу вверх, а во сне наоборот - сверху вниз. Объясняется это тем, что во время отдыха резко снижается уровень норадреналина и серотонина, которые в бодрствующем состоянии отвечают за критическое мышление и ориентацию на внешний мир. При этом ацетилхолин остаётся всё так же высок, за счёт чего мы видим яркие и детализированные картинки, но без критики.

Так называемый внутренний критик находится в дорсолатеральной префронтальной коре (dlPFC). Во время бодрствования она работает как детектор лжи вместе с теменной корой, отвечающей за пространственное внимание, и прекунеусом, центром самоосознания. Вся эта сеть во время сна у нас почти полностью отключается.