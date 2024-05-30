Раскрыто, как недоедание влияет на организм человека

По данным Информационной сети по продовольственной безопасности, в прошлом году примерно 36,4 миллиона детей во всём мире страдали от острого недоедания, а 9,8 миллиона из них — от серьёзного недоедания. По оценкам ВОЗ, в 2022 году около 149 миллионов детей имели задержку роста (были слишком малы для своего возраста), а 45 миллионов имели истощение (слишком худые для своего роста). Кроме того, более 13 миллионов страдали от тяжёлого истощения.

Организм, страдающий от недоедания, должен тратить энергию на самое необходимое, например, на поддержание работы сердца и лёгких. Для этого он вынужден «экономить» на развитии других областей, включая рост в высоту. Также не будет тратиться много энергии на развитие нейронов и связей в мозгу, заживление порезов и царапин или поддержание температуры тела.

Иммунная система у недоедающего человека как бы разваливается, в результате чего он может умереть от различных инфекций.

В ходе обзора исследований, связанных с недостаточным питанием, обнаружилось, что дети, у которых вес был умеренно недостаточным для своего возраста, в два раза чаще умирали от пневмонии по сравнению с детьми со здоровым весом.