Раскрыто, как нехватка физической активности вредит кишечнику

Вот как малоподвижный образ жизни может навредить вашему кишечнику.

Это может затруднить потерю веса. Регулярные занятия спортом поддерживают метаболизм и облегчают похудение. Когда вы часто занимаетесь спортом, ваш обмен веществ ускоряется, говорит Дестини Муди, зарегистрированный диетолог и спортивный диетолог Garage Gym Reviews. Исследования показывают, что поддержание здорового веса связано с более разнообразным микробиомом кишечника и снижением проницаемости кишечника.

Это может усилить воспаление. Физические упражнения имеют противовоспалительный эффект. Джанна Маси, сертифицированный персональный тренер и зарегистрированный диетолог Barbend, отмечает, что у малоподвижных людей может наблюдаться хроническое слабовыраженное воспаление. Оно может нарушить целостность слизистой оболочки кишечника.

Это может привести к снижению потребления полезных углеводов. Физически активные люди обычно едят больше богатых клетчаткой углеводов, которые нужны для здоровья кишечника. Это овощи, фрукты, цельные зёрна.