Раскрыто, как обучение эхолокации меняет мозг человека

Одно из исследований 2021 года показало, что как зрячие, так и слепые люди могу научиться эхолокации всего за 10 недель. А в более поздней работе, опубликованной в журнале Cerebral Cortex, эксперты изучили изменения мозга, лежащие в основе этих способностей. После обучения и слепые, и зрячие люди демонстрировали реакцию на эхо в зрительной коре мозга.

Эксперты обучали 14 зрячих и 12 слепых людей в течение двух-трёх часов дважды в неделю в течение 10 недель. Сначала людей научили производить щелчки ртом, а затем - ещё трём задачам. Первые две задачи включали оценку размера или ориентации объектов, а третья - навигацию по виртуальным лабиринтам.

После обучения у обеих групп также усилилась активация слуховой коры в ответ на звук в целом, была более высокая плотность серого вещества в слуховых областях.

Самым удивительным было то, что у всех участников происходила активация зрительной коры в ответ на звуковое эхо.