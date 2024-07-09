Фитнес и здоровье
Опубликовано 09 июля 2024, 14:15
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Раскрыто, как определить нехватку витамина В12 и в каких продуктах он есть

Об этом рассказала эксперт по питанию Роузи Миллен
Для поддержания хорошего здоровья важно получать все необходимые витамины. Вот, например, как понять, что вам не хватает витамина В12.
Раскрыто, как определить нехватку витамина В12 и в каких продуктах он есть
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Специалист в области питания Роузи Миллен отметила, что главный признак дефицита витамина В12 — утомляемость и очень сильная усталость. Насторожиться нужно, если у вас также одышка, предобморочное состояние, частые головные боли, бледная кожа, сильное сердцебиение. Среди других симптомов нехватки В12 — бледный язык, метеоризм, запоры, депрессия, ухудшение зрения, провалы в памяти.

Лечение нехватки витамина В12 нужно начать в течение полугода после возникновения симптомов.

Раскрыто, как определить нехватку витамина В12 и в каких продуктах он есть
© Erika Varga from Pixabay

Получить В12 можно из курятины, говядины, печени, рыбы, морепродуктов, йогурта, молока, сыра и яиц. Если вы не употребляете продукты животного происхождения, то можно принимать добавки с витамином В12.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.