Раскрыто, как определить нехватку витамина В12 и в каких продуктах он есть

Специалист в области питания Роузи Миллен отметила, что главный признак дефицита витамина В12 — утомляемость и очень сильная усталость. Насторожиться нужно, если у вас также одышка, предобморочное состояние, частые головные боли, бледная кожа, сильное сердцебиение. Среди других симптомов нехватки В12 — бледный язык, метеоризм, запоры, депрессия, ухудшение зрения, провалы в памяти.

Лечение нехватки витамина В12 нужно начать в течение полугода после возникновения симптомов.