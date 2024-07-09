Раскрыто, как определить нехватку витамина В12 и в каких продуктах он есть

Раскрыто, как определить нехватку витамина В12 и в каких продуктах он естьОб этом рассказала эксперт по питанию Роузи Миллен
Специалист в области питания Роузи Миллен отметила, что главный признак дефицита витамина В12 — утомляемость и очень сильная усталость. Насторожиться нужно, если у вас также одышка, предобморочное состояние, частые головные боли, бледная кожа, сильное сердцебиение. Среди других симптомов нехватки В12 — бледный язык, метеоризм, запоры, депрессия, ухудшение зрения, провалы в памяти.
Лечение нехватки витамина В12 нужно начать в течение полугода после возникновения симптомов.
Получить В12 можно из курятины, говядины, печени, рыбы, морепродуктов, йогурта, молока, сыра и яиц. Если вы не употребляете продукты животного происхождения, то можно принимать добавки с витамином В12.
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