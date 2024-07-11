Раскрыто, как по внешности определить высокий уровень холестерина

При атеросклерозе артерий, которые ведут к головному мозгу могут возникнуть следующие признаки. Это заторможенность, проблемы с речью, неожиданное онемение рук и ног или их слабость. Также симптомами этого состояния могут быть вялость мышц лица либо потеря зрения на один глаз.

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