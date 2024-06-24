Раскрыто, как оставаться в безопасности на открытом воздухе в сильную жару

Сьюзан Йергин, эксперт по заболеваниям, связанным с жарой, объяснила, о чём каждый должен знать, прежде чем отправиться на прогулку в жаркую погоду, и как обезопасить себя в этом случае.

Время суток имеет значение, если вы собираетесь на пробежку или едете на работу пешком либо на велосипеде во время жары. Ниже всего риск неприятных последствий у тех, кто встаёт рано: солнце тогда не такое жаркое, а температура воздуха ниже.

Не забывайте, что организм также вырабатывает внутреннее тепло, когда вы активны: бежите ли вы или косите газон. При жаре ещё больше увеличивается приток тепла. Чем усерднее кто-то бежит или ездит на велосипеде, тем больше тепла он выделяет.

Обычному человеку требуется около двух недель, чтобы полностью адаптироваться к более высоким температурам. В результате скорость потоотделения увеличивается, что позволяет активнее рассеивать тепло. Объём плазмы увеличивается, поэтому через ваше тело прокачивается больше крови, за счёт чего сердцу не приходится работать так активно. Поскольку ваша сердечно-сосудистая система работает более эффективно, ваше тело не нагревается так сильно. Вы также немного лучше удерживаете соль, что помогает удерживать воду в организме.