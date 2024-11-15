Раскрыто, как понять, есть ли у вас воспаление

Раскрыто, как понять, есть ли у вас воспалениеЭто состояние встречается очень часто
Согласно исследованию, опубликованному в Neurology в июле, высокий уровень воспаления в возрасте 20−30 лет может быть связан с проблемами с памятью и мышлением в более позднем возрасте. Участники этого исследования, у которых было больше маркера воспаления (С-реактивного белка), страдали от большего количества когнитивных проблем в среднем возрасте.
Кроме того, результаты исследования, опубликованного в JAMA Psychiatry, показали следующее. Дети с хроническим воспалением подвергаются более высокому риску развития депрессии, психоза к раннему взрослому возрасту.
Самый простой способ узнать, есть ли у вас длительное воспаление, — сдать кровь на анализ. Чаще всего для этого смотрят на скорость оседания эритроцитов (СОЭ), уровень С-реактивного белка (СРБ), ферритина, фибриногена. Также для обнаружения воспаления используют УЗИ или другие методы визуализации.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.