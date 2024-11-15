Раскрыто, как понять, есть ли у вас воспаление

Кроме того, результаты исследования, опубликованного в JAMA Psychiatry, показали следующее. Дети с хроническим воспалением подвергаются более высокому риску развития депрессии, психоза к раннему взрослому возрасту.

Самый простой способ узнать, есть ли у вас длительное воспаление, — сдать кровь на анализ. Чаще всего для этого смотрят на скорость оседания эритроцитов (СОЭ), уровень С-реактивного белка (СРБ), ферритина, фибриногена. Также для обнаружения воспаления используют УЗИ или другие методы визуализации.

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