Раскрыто, как понять, не воняет ли от вас

Есть несколько способов справиться с этой проблемой, но они недостаточно изучены. Например, один из них - провести чистыми кончиками пальцев по коже головы или подмышек, а затем их понюхать.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.