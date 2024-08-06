Раскрыто, как правильно ходить для похудения

Регулярная ходьба даёт множество преимуществ для здоровья, в том числе снижение веса. Чтобы увеличить количество сжигаемых калорий, можно надеть утяжелённый жилет и идти в гору.

Одно исследование с участием женщин с ожирением показало, что за 12 недель ходьбы по 50−70 минут три дня в неделю женщины в среднем потеряли в талии 1,5% жира.

Прежде всего, важно поддерживать определённый темп ходьбы. Естественно, больше калорий вы сожжёте, если станете ходить в быстром темпе. Идти нужно не слишком быстро, но достаточно, чтобы ощущать, что вы занимаетесь физической активностью.

Для увеличения сжигания калорий нужно регулярно подниматься в гору, по лестнице, ходить по беговой дорожке с наклоном.