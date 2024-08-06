Раскрыто, как правильно ходить для похудения

Раскрыто, как правильно ходить для похуденияВажно помнить о нескольких моментах
Регулярная ходьба даёт множество преимуществ для здоровья, в том числе снижение веса. Чтобы увеличить количество сжигаемых калорий, можно надеть утяжелённый жилет и идти в гору.
Одно исследование с участием женщин с ожирением показало, что за 12 недель ходьбы по 50−70 минут три дня в неделю женщины в среднем потеряли в талии 1,5% жира.
Прежде всего, важно поддерживать определённый темп ходьбы. Естественно, больше калорий вы сожжёте, если станете ходить в быстром темпе. Идти нужно не слишком быстро, но достаточно, чтобы ощущать, что вы занимаетесь физической активностью.
Для увеличения сжигания калорий нужно регулярно подниматься в гору, по лестнице, ходить по беговой дорожке с наклоном.
При ходьбе держитесь прямо. Лопатки должны быть собраны, плечи в естественном опущенном положении, смотреть нужно вперёд. Во время ходьбы сосредоточьтесь на том, чтобы втянуть мышцы живота и ягодиц. Это укрепит данные мышцы, защитит от травм.
Интервальная тренировка во время ходьбы отлично стимулирует метаболизм. Для этого сначала 5−10 минут нужно идти ровным, но не самым быстрым темпом, а затем сильно ускориться на 10−15 секунд. Повторяйте это всё до конца тренировки.
Необходимо тренироваться регулярно и при любой возможности. Например, можете часть пути на работу пройти пешком или сходить в магазин, а не поехать до него на машине. В течение дня ходите по лестнице, а не ездите в лифте.
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