Фитнес и здоровье
Опубликовано 19 июля 2024, 08:15
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Раскрыто, как правильно хранить продукты в жару

Вот что вам нужно учитывать в этом случае
Из-за высоких температур бактерии размножаются быстро. Это может способствовать порче продуктов и пищевым отравлениям. Однако есть способы этого избежать.
Раскрыто, как правильно хранить продукты в жару
© Polina Tankilevitch

Хранение продуктов в холодильнике

В этом случае важно правильно размещать продукты — на соответствующих полках. К примеру, мясо и молочные продукты положите на нижние полки, фрукты и овощи — в специальные ящики.

Кладите продукты в герметичные контейнеры и специальные пакеты. Регулярно проверяйте, не испортилась ли еда.

Раскрыто, как правильно хранить продукты в жару
© cottonbro studio

Хранение продуктов без холодильника

Вместо холодильника можете положить всё в погреб, подвал или кладовку. Продлить срок годности продуктов можно при помощи маринования, засаливания. Овощи, фрукты и травы без холодильника можно хранить в сушёном виде.

Используйте для создания импровизированного холодильника лёд, холодную воду. Перед этим запакуйте герметично продукты, а затем положите их в контейнер со льдом. Регулярно меняйте лёд или воду.

Отличный вариант для временного хранения продуктов — термосумка.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.