Раскрыто, как правильно хранить продукты в жару

Раскрыто, как правильно хранить продукты в жаруВот что вам нужно учитывать в этом случае
Хранение продуктов в холодильнике
В этом случае важно правильно размещать продукты — на соответствующих полках. К примеру, мясо и молочные продукты положите на нижние полки, фрукты и овощи — в специальные ящики.
Кладите продукты в герметичные контейнеры и специальные пакеты. Регулярно проверяйте, не испортилась ли еда.
Хранение продуктов без холодильника
Вместо холодильника можете положить всё в погреб, подвал или кладовку. Продлить срок годности продуктов можно при помощи маринования, засаливания. Овощи, фрукты и травы без холодильника можно хранить в сушёном виде.
Используйте для создания импровизированного холодильника лёд, холодную воду. Перед этим запакуйте герметично продукты, а затем положите их в контейнер со льдом. Регулярно меняйте лёд или воду.
Отличный вариант для временного хранения продуктов — термосумка.
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