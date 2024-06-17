Раскрыто, как правильно пить кофе, чтобы зарядиться энергией на весь день

Максимальная доза кофеина в сутки для человека — это 300 мг. Если получить кофеина больше, то могут нарушиться умственные и двигательные функции.

Некоторые после употребления кофе чувствуют сонливость. Это может быть связано с рядом факторов. Прежде всего, кофеин действует таким образом, что подавляет действие аденозина. Когда эффект от кофе проходит, аденозин начинает работать более интенсивно, что приводит к усталости, сонливости у человека.

Также кофе приводит к повышению уровня кортизола. Этот гормон стресса в долгосрочной перспективе может способствовать появлению чувства усталости.