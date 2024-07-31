Раскрыто, как правильно сбалансировать вещества в пище для оптимальной потери веса

Жиры дают нашему организму больше калорий на грамм: 9 ккал на 1 г против 4 ккал на 1 г. Поэтому их нужно потреблять меньше, чем белков и углеводов.

Углеводы — это основной источник энергии для тела. Они расщепляются на глюкозу.

Белок является ключом к построению и восстановлению мышц и тканей. Он также нужен для выработки гормонов, ферментов и других химических веществ в организме. Благодаря этому веществу вы будете дольше оставаться сытыми.