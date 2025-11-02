Раскрыто, как прогулки по городу улучшают здоровье

Исследование Уитни Флеминг, исследователя в области экологической психологии из Бангорского университета в Уэльсе, Великобритания, показало, что люди, которым предложили во время ходьбы обращать внимание на различные растения, испытывали после этого гораздо меньше тревоги, чем те, кому было предложено сосредоточиться на антропогенных объектах. Также первая группа сообщила о более положительных эмоциях.

Сесар Сан Хуан Гильен, профессор социальной психологии в Университете Страны Басков в Испании, сравнил две группы людей. Одна проводила время в зелёном городском парке, а другая на оживлённой площади с церковью, детской площадкой и барами. Выяснилось, что все участники продемонстрировали улучшение когнитивных способностей и внимания, снижение тревоги, враждебности и усталости. При этом группа, которая находилась на площади, чувствовала себя более энергичной и менее напряжённой в целом.