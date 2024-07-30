Раскрыто, как путешественникам избежать диареи

Симптомы диареи путешественника могут варьироваться: жидкий, водянистый стул до трёх раз в день, спазмы в животе, иногда небольшая температура, тошнота.

Чтобы избежать диареи, начните с употребления правильно приготовленной пищи и дезинфицированной воды. Во время круиза, питаясь в ресторане или у уличных торговцев, соблюдайте меры предосторожности.

В некоторых случаях для профилактики развития диареи можно пить много жидкости, тщательно мыть руки. Иногда помогает субсалицилат висмута: в виде розовых таблеток или розовой жидкости.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.