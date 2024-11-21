Раскрыто, как работает мозг людей, у которых нет воображения

Раскрыто, как работает мозг людей, у которых нет воображенияНе все из нас могут что-то представлять в уме
Афантазия - это неспособность человека представлять в уме предметы, людей и сцены. В ходе недавнего исследования Роберто С. Лучани, учёный из Университета Глазго в Шотландии, вместе с коллегами изучил связь между слухом и зрением у людей с афантазией. У них она не такая сильная, как у обычных людей, говорится в журнале Current Biology.
Во время сканирования мозга люди с завязанными глазами слушали три звуковые сцены. Это были лес, полный птиц, толпа людей, улица с большим количеством транспорта. У 10 человек без афантазии эти слуховые сцены создавали надёжные нейронные отличительные признаки в зрительной коре, а у 23 человек с афантазией эти признаки были слабее.
В целом же у человека с афантазией звуки не вызывают никаких визуальных образов. Этим он и отличается от обычных людей.
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