Фитнес и здоровье
Опубликовано 21 ноября 2024, 06:00
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Раскрыто, как работает мозг людей, у которых нет воображения

Не все из нас могут что-то представлять в уме
Большинство из нас в своём сознании могут видеть яркие образы. Например, мы можем представить себе птицу и услышать, как она щебечет. Однако люди с афантазией так делать не способны. Учёные попытались понять, как работает их мозг.
Раскрыто, как работает мозг людей, у которых нет воображения
© ballyscanlon/Getty Images

Афантазия - это неспособность человека представлять в уме предметы, людей и сцены. В ходе недавнего исследования Роберто С. Лучани, учёный из Университета Глазго в Шотландии, вместе с коллегами изучил связь между слухом и зрением у людей с афантазией. У них она не такая сильная, как у обычных людей, говорится в журнале Current Biology.

Раскрыто, как работает мозг людей, у которых нет воображения
© Kurt Stricker/Moment/Getty Images Plus

Во время сканирования мозга люди с завязанными глазами слушали три звуковые сцены. Это были лес, полный птиц, толпа людей, улица с большим количеством транспорта. У 10 человек без афантазии эти слуховые сцены создавали надёжные нейронные отличительные признаки в зрительной коре, а у 23 человек с афантазией эти признаки были слабее.

В целом же у человека с афантазией звуки не вызывают никаких визуальных образов. Этим он и отличается от обычных людей.

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