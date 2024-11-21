Раскрыто, как работает мозг людей, у которых нет воображения

Во время сканирования мозга люди с завязанными глазами слушали три звуковые сцены. Это были лес, полный птиц, толпа людей, улица с большим количеством транспорта. У 10 человек без афантазии эти слуховые сцены создавали надёжные нейронные отличительные признаки в зрительной коре, а у 23 человек с афантазией эти признаки были слабее.

В целом же у человека с афантазией звуки не вызывают никаких визуальных образов. Этим он и отличается от обычных людей.

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