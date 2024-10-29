Раскрыто, как распознать у себя аллергию на пылевых клещей

Раскрыто, как распознать у себя аллергию на пылевых клещейМногие об этом даже не подозревают
Пылевые клещи питаются клетками кожи, которые мы и животные сбрасываем, а также плесенью. Также они сбрасывают фрагменты своих экзоскелетов. Это приводит к аллергии у людей, страдающих сенной лихорадкой.
Когда человек с аллергией на пылевых клещей вдыхает аллергены, у него возникают такие симптомы, как насморк, зуд в носу, глазах и горле, чихание, кашель и ощущение скопления слизи в задней части горла. Также люди с этим типом аллергии обычно дышат ртом, храпят, постоянно трут нос, имеют тёмные круги под глазами.
Также аллергия на домашних пылевых клещей может стать причиной плохого сна, постоянной усталости, снижения концентрации на работе или в школе, ухудшения качества жизни.
Признаки аллергии на пылевых клещей возникают круглый год и часто усиливаются после сна и при пробуждении утром. Однако если у человека одновременно с этим есть аллергия на пыльцу, то её симптомы будут ухудшаться весной.
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