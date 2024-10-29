Раскрыто, как распознать у себя аллергию на пылевых клещей

Пылевые клещи питаются клетками кожи, которые мы и животные сбрасываем, а также плесенью. Также они сбрасывают фрагменты своих экзоскелетов. Это приводит к аллергии у людей, страдающих сенной лихорадкой.

Когда человек с аллергией на пылевых клещей вдыхает аллергены, у него возникают такие симптомы, как насморк, зуд в носу, глазах и горле, чихание, кашель и ощущение скопления слизи в задней части горла. Также люди с этим типом аллергии обычно дышат ртом, храпят, постоянно трут нос, имеют тёмные круги под глазами.