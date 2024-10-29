Фитнес и здоровье
Опубликовано 29 октября 2024, 21:45
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Раскрыто, как распознать у себя аллергию на пылевых клещей

Многие об этом даже не подозревают
Домашние пылевые клещи любят умеренный климат и влажность. Размер этих насекомых — всего 0,2−0,3 мм. На одной головке булавки может поместиться до 50 таких особей. А ещё пылевые клещи могут вызвать аллергическую реакцию.
Раскрыто, как распознать у себя аллергию на пылевых клещей
© Skin Center of South Miami

Пылевые клещи питаются клетками кожи, которые мы и животные сбрасываем, а также плесенью. Также они сбрасывают фрагменты своих экзоскелетов. Это приводит к аллергии у людей, страдающих сенной лихорадкой.

Когда человек с аллергией на пылевых клещей вдыхает аллергены, у него возникают такие симптомы, как насморк, зуд в носу, глазах и горле, чихание, кашель и ощущение скопления слизи в задней части горла. Также люди с этим типом аллергии обычно дышат ртом, храпят, постоянно трут нос, имеют тёмные круги под глазами.

Раскрыто, как распознать у себя аллергию на пылевых клещей
© Pixabay/CC0 Public Domain

Также аллергия на домашних пылевых клещей может стать причиной плохого сна, постоянной усталости, снижения концентрации на работе или в школе, ухудшения качества жизни.

Признаки аллергии на пылевых клещей возникают круглый год и часто усиливаются после сна и при пробуждении утром. Однако если у человека одновременно с этим есть аллергия на пыльцу, то её симптомы будут ухудшаться весной.

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