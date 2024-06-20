Раскрыто, как сделать тренировку максимально эффективной после 40 лет

Когда вам исполняется 40, ваше тело претерпевает изменения. С возрастом обмен веществ замедляется, поэтому набрать вес становится проще, а похудеть — сложнее. Мышечная масса начинает уменьшаться, что приводит к снижению силы и выносливости. Могут возникнуть и проблемы с суставами.

Гормональные сдвиги, особенно у женщин, также могут играть значительную роль. Снижение уровня эстрогена и тестостерона может повлиять на мышечную массу, плотность костей и уровень энергии. На восстановление после тренировок может понадобиться больше времени. Важно поэтому прислушиваться к своему телу и избегать перетренированности.

Вот как должна поменяться ваша программа тренировок после 40.

Добавьте больше силовых тренировок. Наращивание и поддержание мышечной массы имеет ключевое значение с возрастом. Включите в свой распорядок дня поднятие тяжестей, упражнения с эспандерами или упражнения с собственным весом хотя бы два-три раза в неделю. Сосредоточьтесь на сложных движениях, таких как приседания, становая тяга и жим лёжа.

Отдавайте приоритет мобильности. Подвижность и гибкость с возрастом снижаются. Добавьте в программу тренировок динамическую растяжку, йогу или пилатес.