Раскрыто, как сидение влияет на ваши ягодицы

Чрезмерное сидение может привести к изменению внешнего вида мышц. В результате попа станет плоской или очень мягкой, мясистой (если мышцы будут заменены жиром).

Напрямую длительное сидение обычно не вредит ягодицам. Однако это может со временем привести к проблемам со здоровьем, включая перенапряжение других мышц бедра и спины. Но хорошая новость заключается в том, что среднестатистический человек каждые несколько минут обычно переносит вес с ягодиц на другие части тела, то есть меняет положение тела.

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