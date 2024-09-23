Раскрыто, как смайлики влияют на нашу психику

Существует ряд психологических причин, по которым мы пользуемся смайликами.

Эмоциональная передача. Смайлы нам помогают передавать эмоции. Научно доказано, что использование эмодзи улучшает понимание текста, снижает вероятность возникновения недопонимания. Исследование 2016 года показало, что сообщения с эмодзи воспринимаются другими как более дружелюбные и менее формальные, чем сообщения без смайликов.

Искажение эмоций. Также смайлики могут привести к искажению эмоций отправителя. Ведь разные люди воспринимают их по-своему.