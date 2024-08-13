Раскрыто, как согласно науке стать «жаворонком»

Лучше контролируйте потребление кофеина. Не употребляйте напитки с ним поздно днём и вечером. У кофеина длительный период полураспада. Он остаётся в организме в течение нескольких часов. Также сахар и алкоголь оказывают похожее влияние и способны нарушить качество сна и его начало. Чтобы раньше заснуть и чувствовать себя бодрее по утрам, рекомендуется употреблять продукты с аминокислотой триптофан. Это в том числе молоко, хлопья, орехи или индейка. Но существуют слабые научные доказательства того, что они действительно помогают лучше спать.

Единственное, на что нужно обращать внимание при выборе диеты, — время приёма пищи. Если вы едите что-то поздно вечером, то уровень сахара в крови остаётся повышенным, а уровень липидов остаётся высоким намного дольше. Поэтому у тех, кто работает по сменам, повышается риск возникновения болезней сердца.

Остерегайтесь данных о своём сне. В последние годы сон стал крупным бизнесом. Данные некоторых трекеров сна не совсем точны и могут вас убедить в том, что вы и так знаете: что вы плохо спали ночью. Это само по себе может вызвать беспокойство и усугубить проблему.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.