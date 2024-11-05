Фитнес и здоровье
Опубликовано 05 ноября 2024, 01:30
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Раскрыто, как связаны состояние полости рта и здоровье сердца

Это показали новые исследования
Согласно научным данным, заболевания пародонта или дёсен могут повышать риск возникновения сердечных заболеваний. Из-за накопления зубного налёта у человека развивается инфекция и воспаление дёсен.
Раскрыто, как связаны состояние полости рта и здоровье сердца
© ProDent Care

Научно доказано, что хроническое воспаление увеличивает риск сердечных заболеваний. Поэтому важно чистить зубы не менее двух минут дважды в день. Обнаружено, что регулярная чистка зубов предотвращает более серьёзные и дорогостоящие проблемы со здоровьем у людей с сердечными заболеваниями.

Исследования показали, что бактерии, вызывающие заболевания дёсен, могут распространяться за пределы полости рта и приводить к другим проблемам со здоровьем. Распространение этих бактерий усиливает воспаление по всему телу. Это, как было доказано, повышает риск возникновения многих болезней, включая заболевания сердца.

Раскрыто, как связаны состояние полости рта и здоровье сердца
© Getty Images

Некоторые данные показывают, что заболевание дёсен негативно влияет на кровяное давление. Также оно может взаимодействовать с лекарствами, которые лечат гипертонию (высокое артериальное давление).

Повышенное артериальное давление может увеличить вероятность развития атеросклероза или образования бляшек в артериях. Атеросклероз — это фактор риска возникновения сердечного приступа и инсульта.

Плохое здоровье полости рта также связано с другими заболеваниями. Например, с болезнью Альцгеймера, диабетом, раком (воспаление, вызванное бактериями полости рта, повышает риск возникновения рака полости рта, головы и шеи, лёгких и поджелудочной железы), эндокардитом, пневмонией, ревматоидным артритом.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.