Раскрыто, как связаны состояние полости рта и здоровье сердца

Научно доказано, что хроническое воспаление увеличивает риск сердечных заболеваний. Поэтому важно чистить зубы не менее двух минут дважды в день. Обнаружено, что регулярная чистка зубов предотвращает более серьёзные и дорогостоящие проблемы со здоровьем у людей с сердечными заболеваниями.

Исследования показали, что бактерии, вызывающие заболевания дёсен, могут распространяться за пределы полости рта и приводить к другим проблемам со здоровьем. Распространение этих бактерий усиливает воспаление по всему телу. Это, как было доказано, повышает риск возникновения многих болезней, включая заболевания сердца.