Раскрыто, как связаны старение и болезни

Ранее учёные обнаружили, что у стареющих мышей способность клеток костного мозга вырабатывать, хранить и использовать энергию подавляется из-за повышенной активности белка, который приводит к воспалению. При этом экспериментальное ингибирование (подавление, замедление действия) этого белка в клетках костного мозга стареющих мышей восстанавливает способность клеток вырабатывать энергию, уменьшает воспаление, делает область мозга, связанную с память, более пластичной.

В ходе недавнего исследования эксперты обнаружили новую связь между нарушенным метаболизмом глюкозы и нейродегенеративным заболеванием. Ингибирование фермента IDO1 помогает восстановить память и функцию мозга в ряде доклинических моделей. Выяснилось также, что ингибиторы IDO1 способны восстанавливать метаболизм глюкозы в клетках мозга. Кроме того, специалистам удалось восстановить метаболизм глюкозы у мышей с накоплением амилоида и тау (аномальные белки, которые участвуют во многих нейродегенеративных расстройствах) при помощи блокирования IDO1.

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