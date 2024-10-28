Раскрыто, как учёные узнают возраст ископаемых

Углерод-14 отличается от углерода-12 нестабильностью. Когда животное или растение умирает, углерод-14 в их теле уменьшается. Известно, что каждые 5730 лет примерно 50% атомов этого изотопа распадаются на азот. Это и есть период полураспада.

При этом количество углерода-12 остаётся у мёртвых растений или животных прежним. Благодаря измерению соотношению этих двух видов углерода можно понять, сколько времени прошло с момента смерти существа.

Эта разновидность анализа работает при изучении окаменелостей, чей возраст составляет примерно 60 тысяч лет. Для более древних останков используют элементы, которые имеют более длительный период полураспада.