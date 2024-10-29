Раскрыто, как улучшится здоровье, если пить 11 стаканов воды в день в течение месяца

Ханна Харпер, редактор раздела «Здоровье» журнала Health, проверила, как повлияет на здоровье употребление 11 стаканов воды в сутки в течение месяца. В целом, по её словам, она не ощутила никаких изменений в её здоровье за этот период. Однако были другие преимущества.

Во-первых, она выработала привычку пить воду в течение дня. Благодаря этому она поддерживала постоянный уровень гидратации в организме.

Во-вторых, употребление большего количества воды повлияло на результаты физической активности. Харпер уже не хотелось пить во время выполнения упражнений так быстро, как раньше. Это повысило её выносливость, сделало занятия спортом комфортнее.