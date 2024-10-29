Раскрыто, как улучшится здоровье, если пить 11 стаканов воды в день в течение месяца

Раскрыто, как улучшится здоровье, если пить 11 стаканов воды в день в течение месяцаЭто проверила на себе редактор издания Health
Ханна Харпер, редактор раздела «Здоровье» журнала Health, проверила, как повлияет на здоровье употребление 11 стаканов воды в сутки в течение месяца. В целом, по её словам, она не ощутила никаких изменений в её здоровье за этот период. Однако были другие преимущества.
Во-первых, она выработала привычку пить воду в течение дня. Благодаря этому она поддерживала постоянный уровень гидратации в организме.
Во-вторых, употребление большего количества воды повлияло на результаты физической активности. Харпер уже не хотелось пить во время выполнения упражнений так быстро, как раньше. Это повысило её выносливость, сделало занятия спортом комфортнее.
Кроме того, редактор заметила уменьшение как частоты, так и тяжести головных болезней в дни, когда она пила больше воды. Особенно в если это было несколько дней подряд.
Удивительно, но употребление воды улучшило сон. Харпер стала спать всю ночь и уже не просыпалась, чтобы сделать глоток воды.
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