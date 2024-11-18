Раскрыто, как уровень холестерина связан с деменцией

Учёные обнаружили, что огромные годовые колебания уровня «плохого» холестерина могут привести к более быстрому снижению когнитивных способностей. При этом колебания показателей «хорошего» холестерина на работу мозга не влияют.

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