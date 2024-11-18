Раскрыто, как уровень холестерина связан с деменцией

Опубликовано 18 ноября 2024, 16:301 мин.
Раскрыто, как уровень холестерина связан с деменциейЭто недавно обнаружили учёные
Оказывается, показатели холестерина в крови могут повлиять на риск возникновения старческого слабоумия. Колебания этих значений в течение нескольких лет на 60% повышают вероятность развития деменции.
Новое исследование с участием 10 000 человек показало, что между деменцией и уровнем холестерина в крови есть связь. Большие колебания уровня холестерина в течение года могут повысить риск развития старческого слабоумия на 60%, а риск общего снижения когнитивных способностей — на 23%.
Учёные обнаружили, что огромные годовые колебания уровня «плохого» холестерина могут привести к более быстрому снижению когнитивных способностей. При этом колебания показателей «хорошего» холестерина на работу мозга не влияют.
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Источник:BBC Science Focus
Автор:Валерия Филимонова
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