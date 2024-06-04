Раскрыто, как влияет чёрный чай на дефицит железа

Поэтому людям, у которых низкий уровень железа, нужно пить чай с осторожностью. Особенно во время завтрака.

Результаты исследований показывают, что железо из продуктов животного происхождения в меньшей степени взаимодействует с дубильной кислотой, содержащейся в чае. При всасывании железа растительного происхождения это заметно ещё сильнее.

В целом безопасно, по мнению учёных, выпивать до трёх чашек чая в сутки. Снизить риск блокирования всасывания железа можно также, если употреблять чай без еды.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.