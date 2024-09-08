Раскрыто, как выбрать самые вкусные персики

Кроме того, персики полезны для человека из-за антиоксидантов. Они защищают организм от износа. Согласно исследованиям Национального института здравоохранения, больше всего этих веществ в самых свежих и спелых фруктах.

Спелый персик будет круглым, без признаков зелени, слегка мягким на ощупь. Персики продолжают созревать при комнатной температуре, поэтому их рекомендуется хранить в холодильнике.