Раскрыто, какая диета и какие упражнения эффективнее всего для похудения

Раскрыто, какая диета и какие упражнения эффективнее всего для похуденияЭто доказало новое исследование
Результаты исследования, опубликованного в журнале PLOS One, показали, что малоподвижные женщины с ожирением, которые применяли сразу две стратегии по снижению веса, продемонстрировали более значительное уменьшение состава тела, а также уровней липидов и глюкозы.
Ограниченное по времени питание — это потребление пищи в определённые периоды дня, а высокоинтенсивная функциональная тренировка (или HIFT) включает в себя аэробные упражнения и упражнения с отягощениями.
В исследовании приняли участие 64 женщины с ожирением. Их средний возраст составлял 32 года. Им нужно было практиковать только ограниченное по времени питание, только высокоинтенсивные функциональные тренировки либо их комбинацию.
Женщины, которые придерживались интервального голодания, ели только с 8:00 до 16:00. Женщины из других групп тренировались три дня в неделю с инструктором.
Спустя три недели все три группы показали значительную потерю веса, уменьшение окружности талии и бёдер, а также положительные изменения в уровнях липидов и глюкозы. Однако только те, кто практиковал, две стратегии, в целом увидели более выраженные изменения, чем люди из других групп.
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