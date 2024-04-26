Раскрыто, какая физическая активность связана с уменьшением симптомов депрессии

Физическая активность также была в значительной степени связана со снижением риска возникновения серьёзных психических болезней. В том числе психоза/шизофрении — на 27%.

Результаты при этом были одинаковыми у мужчин и у женщин в разных возрастных группах и по всему миру.

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