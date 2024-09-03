Раскрыто, какая функция в организме у щекотки

Раскрыто, какая функция в организме у щекоткиВот что предполагают учёные
Эксперты выделяют две разновидности щекотки. Это книсмезис и гаргалезис. Книсмезис представляет собой лёгкое прикосновение, которые вызывает скорее зуд, а не смех. Такая реакция — защитный механизм нашего организма. Она встречается у многих животных.
Гаргалезис же — гораздо более сложный механизм. В этом случае при воздействии на определённые участки тела человек начинает смеяться. Контролировать эту реакцию невозможно. До сих пор предназначение этого вида щекотки остаётся предметом дискуссий.
Согласно одной из теорий, гаргалезис нужен для тренировки защитных рефлексов. Такая реакция могла помогать нашим предкам защищаться от нападений врагов или хищников.
Более правдоподобно выглядит гипотеза, которая связывает гаргалезис с игрой и социальным взаимодействием. Этот вид щекотки позволяет укрепить социальные связи, развивает коммуникативные навыки, устанавливает доверительные отношения между людьми. Эту подтверждает и то, что сами себя пощекотать мы не можем.
Научно доказано, что при гаргалезисе активируются те же области мозга, что и при игре и социальном взаимодействии. Это префронтальная кора, передняя поясная кора, островковая доля. Также активность наблюдается в частях, связанных с обработкой тактильных ощущений (соматосенсорная кора, миндалина), реакцией «бей или беги» (гипоталамус).