Раскрыто, какая функция в организме у щекотки

Эксперты выделяют две разновидности щекотки. Это книсмезис и гаргалезис. Книсмезис представляет собой лёгкое прикосновение, которые вызывает скорее зуд, а не смех. Такая реакция — защитный механизм нашего организма. Она встречается у многих животных.

Гаргалезис же — гораздо более сложный механизм. В этом случае при воздействии на определённые участки тела человек начинает смеяться. Контролировать эту реакцию невозможно. До сих пор предназначение этого вида щекотки остаётся предметом дискуссий.

Согласно одной из теорий, гаргалезис нужен для тренировки защитных рефлексов. Такая реакция могла помогать нашим предкам защищаться от нападений врагов или хищников.