Раскрыто, какие материалы постельного белья полезнее всего для здоровья

Хлопок. Он довольно часто используется для пошива постельного белья. Этот материал приятен на ощупь, хорошо впитывает влагу, обеспечивает хорошую циркуляцию воздуха. Особенно полезен об будет тем, кто потеет по ночам. Однако хлопковые ткани могут «садиться» при стирке, легко мнутся, быстрее изнашиваются.

Лён. Этот материал не требует какого-то особого ухода. Его легко стирать, он быстро сохнет, служит долго. У него множество достоинство, но есть и недостатки. Например, довольно высокая цена из-за его качества и долговечности, необходимость постоянно гладить.