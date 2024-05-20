Раскрыто, какие материалы постельного белья полезнее всего для здоровья

Раскрыто, какие материалы постельного белья полезнее всего для здоровьяЭто действительно важно
Хлопок. Он довольно часто используется для пошива постельного белья. Этот материал приятен на ощупь, хорошо впитывает влагу, обеспечивает хорошую циркуляцию воздуха. Особенно полезен об будет тем, кто потеет по ночам. Однако хлопковые ткани могут «садиться» при стирке, легко мнутся, быстрее изнашиваются.
Лён. Этот материал не требует какого-то особого ухода. Его легко стирать, он быстро сохнет, служит долго. У него множество достоинство, но есть и недостатки. Например, довольно высокая цена из-за его качества и долговечности, необходимость постоянно гладить.
Полиэстер. Он не особо хорошо «дышит», плохо впитывает влагу, может накапливать электричество. Также этот вариант менее экологичен, чем другие.
Вискоза. Постельное бельё из этого материала на ощупь похоже на шёлковое. Вискоза хорошо отводит влагу, пропускает воздух, подходит для людей с чувствительной кожей, аллергиков. При этом она сильно мнётся, её нужно постоянно гладить. Также на солнце её сушить нельзя, так как материал из-за этого портится.
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