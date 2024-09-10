Раскрыто, какое количество кофе в день вредно для сердца

Участники, которые часто употребляли более 400 мг кофеина, с течением времени чаще страдали от учащенного сердцебиения и повышения артериального давления. Это повышало риск возникновения болезней сердца.

В целом хроническое повышение артериального давления является фактором риска будущих сердечно-сосудистых заболеваний, говорит Джейсон Хоппер, доктор медицины, кардиолог из Института сердца и сосудов Нортона. Среди проблем со здоровьем выделяют сердечный приступ, сердечная недостаточность или инсульт.

У тех людей, которые постоянно выпивали более 600 мг кофеина в день, в течение 5 минут отдыха после физической активности (хождение в течение 3 минут) наблюдалось значительное повышение частоты сердечных сокращений (100 ударов в минуту) и артериального давления (140/90 мм рт. ст. при норме 120/80 мм рт. ст.).

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