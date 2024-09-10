Раскрыто, какое количество кофе в день вредно для сердца

Раскрыто, какое количество кофе в день вредно для сердцаВот что об этом говорят учёные
Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) рекомендует здоровым людям потреблять не более 400 мг кофеина в сутки. При этом новое исследование показало, что постоянное соблюдение или превышение этого порога может быть вредным для организма.
Согласно научным данным, люди, которые потребляли более 400 мг кофеина большую часть времени, имели большую вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний. Представлено это исследование было 17 августа на конференции Американского колледжа кардиологов в Нью-Дели, Индия.
Участники, которые часто употребляли более 400 мг кофеина, с течением времени чаще страдали от учащенного сердцебиения и повышения артериального давления. Это повышало риск возникновения болезней сердца.
В целом хроническое повышение артериального давления является фактором риска будущих сердечно-сосудистых заболеваний, говорит Джейсон Хоппер, доктор медицины, кардиолог из Института сердца и сосудов Нортона. Среди проблем со здоровьем выделяют сердечный приступ, сердечная недостаточность или инсульт.
У тех людей, которые постоянно выпивали более 600 мг кофеина в день, в течение 5 минут отдыха после физической активности (хождение в течение 3 минут) наблюдалось значительное повышение частоты сердечных сокращений (100 ударов в минуту) и артериального давления (140/90 мм рт. ст. при норме 120/80 мм рт. ст.).
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.