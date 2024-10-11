Раскрыто, какой чай полезнее для здоровья: зелёный или чёрный

У чёрного и зелёного чаёв довольно схожие профили питательных веществ. Оба напитка содержат кофеин, антиоксиданты и другие важные фитонутриенты.

В одной чашке чёрного чая нет калорий. Также она содержит менее 5 мг природного натрия и 26 мг кофеина. Для сравнения, чашка зелёного чая — это менее 2 калорий, 0,25 г белка и 29 мг кофеина. Кроме того, в этом чае присутствуют в небольших количествах железо, магний, калий, натрий, цинк, марганец, тиамин, рибофлавин, ниацин, витамин В6.

Исследование 2016 года, опубликованное в Molecules, продемонстрировало, что полифенолы чёрного чая могут сильнее влиять на похудение, чем полифенолы зелёного чая. Но по большей части эта работа проводилась с использованием животных моделей.

Также обзор 2019 года, опубликованный в International Journal of Health Sciences, показал, что чёрный чай обладает противовоспалительными свойствами, помогает в лечении диабета. Всё потому, что в этом чае больше теафлавинов, действующих как антиоксиданты.