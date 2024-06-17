Раскрыто, какой должна быть вода для кофе

Раскрыто, какой должна быть вода для кофеВажно помнить о нескольких составляющих
Вот какие характеристики наиболее важны для воды, которую добавляют в кофе.
Запах и цвет. Чистая питьевая вода по цвету должна быть прозрачной и не иметь запаха. Ярче всего оттенки воды проявляются после её отстаивания.
Общее количество минералов (TDS). В домашних условиях это можно измерить при помощи прибора TDS-3. Оптимальный уровень минералов должен составлять 80—175 мг/л.
Содержание хлора. В воде для кофе хлора быть не должно вообще. Для этого будет достаточно трёхступенчатого фильтра.
Уровень PH. В идеале этот показатель должен составлять 7,0 ± 0,3. Его можно дома замерить при помощи лакмусовой бумажки (теста) или бытового PH-метра.
Жёсткость. Чтобы это узнать, нужно 7−8 раз вскипятить воду в электрочайнике. Если после этого на дне устройства не будет хорошо различимого налёта, то жёсткость воды в норме.
Чтобы узнать, какая именно вода используется для любимого сорта кофе, спросите об этом в кофейне или посмотрите на странице производителя, обжарщика.
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