Раскрыто, какой должна быть вода для кофе

Вот какие характеристики наиболее важны для воды, которую добавляют в кофе.

Запах и цвет. Чистая питьевая вода по цвету должна быть прозрачной и не иметь запаха. Ярче всего оттенки воды проявляются после её отстаивания.

Общее количество минералов (TDS). В домашних условиях это можно измерить при помощи прибора TDS-3. Оптимальный уровень минералов должен составлять 80—175 мг/л.

Содержание хлора. В воде для кофе хлора быть не должно вообще. Для этого будет достаточно трёхступенчатого фильтра.