Раскрыто, какой йогурт полезнее для здоровья: обычный или греческий

Раскрыто, какой йогурт полезнее для здоровья: обычный или греческийИ чем они отличаются друг от друга
И обычный, и греческий йогурт изготавливаются из одних и тех же основных ингредиентов: свежего молока и живых культур бактерий. Однако методы производства у них различаются, поэтому эти йогурты имеют разные вкус, текстуру, питательные свойства.
Процесс создания обычного йогурта начинается с нагрева молока. Затем это молоко смешивают с живыми бактериями, обычно Streptococcus thermophilus и Lactobacillus bulgaricus, а потом оставляют для ферментации (пока pH не достигнет 4,5). Из-за кислотности традиционный йогурт имеет слегка терпкий вкус.
Греческий йогурт проходит тот же процесс культивирования, что и обычный йогурт, но после ферментации он проходит ещё несколько этапов. Когда кислотность греческого йогурта станет такой, какой надо, его несколько раз процеживают. Так удаляются излишки сыворотки и других жидкостей. В результате греческий йогурт становится гораздо гуще, чем обычный, а также содержит намного больше белка.
В целом универсального ответа на вопрос, какой йогурт лучше — греческий или обычный — не существует. В греческом йогурте содержится больше белка и меньше углеводов. Это может способствовать поддержанию мышечной массы и снижению веса. В обычном йогурте меньше белка, но больше кальция.
Если для вас важен вкус, то традиционный йогурт обычно более сладкий и сливочный, чем греческий. Хотя некоторым может больше нравиться густая текстура и более пикантный вкус греческого йогурта.
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