Раскрыто, какой кофе полезнее для здоровья: обычный или без кофеина

Раскрыто, какой кофе полезнее для здоровья: обычный или без кофеинаВот что показывают исследования
Употребление умеренного количества кофеина (2−3,5 чашки кофе в день) эксперты связывают со снижением риска смертности от всех причин. В том числе от диабета 2 типа, болезней сердца, рака и неврологических расстройств.
Другие возможные преимущества для здоровья кофе с кофеином могут включать снижение частоты возникновения подагры, камней в почках и осложнений со стороны печени. Также этот напиток улучшает внимание, скорость реакции, концентрацию.
При этом многие научные работы показывают, что употребление обычного кофе может повысить риск возникновения рака желудка или колоректального рака. Также некоторые исследования демонстрируют, что этот кофе может быть связан с симптомами хронического кислотного рефлюкса.
В кофе без кофеина, как и в обычном, есть полифенолы. Они считаются полезными для сердца, защищают от различных болезней. Также этот тип кофе может снизить риски и осложнения различных заболеваний без последствий, которые возникают при употреблении кофеина. Например, это касается метаболического синдрома.
При этом в процессе декофеинизации в напитке могут появиться вредные для здоровья химикаты. Кроме того, этот процесс изменяет натуральные вкусовые соединения зёрен. Без кофеина кофе теряет способность повышать уровень энергии, настроение.
В целом при выборе между обычным кофе и кофе без кофеина всё сводится к вашим предпочтениям. Оба варианта будут полезными для сердца. Обычной кофе лучше подойдёт тем, кто хочет получить заряд энергии и более яркий, насыщенный вкус, а декаф — тем, у кого есть чувствительность к кофеину или какие-то болезни, на которые кофеин может повлиять.
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