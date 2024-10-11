Раскрыто, какой кофе полезнее для здоровья: обычный или без кофеина

Употребление умеренного количества кофеина (2−3,5 чашки кофе в день) эксперты связывают со снижением риска смертности от всех причин. В том числе от диабета 2 типа, болезней сердца, рака и неврологических расстройств.

Другие возможные преимущества для здоровья кофе с кофеином могут включать снижение частоты возникновения подагры, камней в почках и осложнений со стороны печени. Также этот напиток улучшает внимание, скорость реакции, концентрацию.

При этом многие научные работы показывают, что употребление обычного кофе может повысить риск возникновения рака желудка или колоректального рака. Также некоторые исследования демонстрируют, что этот кофе может быть связан с симптомами хронического кислотного рефлюкса.