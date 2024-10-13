Раскрыто, какой виноград полезнее для здоровья: зелёный или красный

Все сорта винограда содержат вещества, которые приносят пользу организму. При этом красный виноград может содержать больше антиоксидантов по сравнению с зелёным.

Различия между красным и зелёным виноградом также заключаются во вкусе, количестве ресвератрола, антоцианов. Как правило, красный виноград слаще зелёного, а у последнего более кислый вкус.