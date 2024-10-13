Раскрыто, какой виноград полезнее для здоровья: зелёный или красный

Раскрыто, какой виноград полезнее для здоровья: зелёный или красныйВот чем похожи и отличаются друг от друга эти сорта
Все сорта винограда содержат вещества, которые приносят пользу организму. При этом красный виноград может содержать больше антиоксидантов по сравнению с зелёным.
Различия между красным и зелёным виноградом также заключаются во вкусе, количестве ресвератрола, антоцианов. Как правило, красный виноград слаще зелёного, а у последнего более кислый вкус.
Ресвератрол содержится в обоих сортах, но в красном его больше. Научно доказано, что это вещество обладает антиоксидантными, противовоспалительными, кардиопротекторными, нейропротекторными и противораковыми свойствами.
В зелёном винограде большая часть полифенолов находится в форме флаванолов, а в красном — в форме антоцианов. Они имеют следующие эффекты для организма: антиоксидантный, антидиабетический, противораковый, противовоспалительный, антимикробный.
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