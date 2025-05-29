Раскрыто, когда лучше всего употреблять костный бульон для здоровья

Для здорового кишечника. Лучше всего в этом случае употреблять костный бульон с утра. Начало дня с этого напитка поможет запустить работу пищеварительной системы и защитить слизистую желудка. Также костный бульон содержит глутамин, который поддерживает здоровье кишечника.

Для лучшего сна. Пейте костный бульон вечером. Исследования демонстрируют, что глицин в составе этого бульон способствует лучшему сну, снижая температуру тела и влияя на циркадные ритмы.

Для большего количества энергии. Добиться этого поможет утренний костный бульон. Он также содержит много белка и воды, улучшает настроение, поддерживает работу мозга.