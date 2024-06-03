Раскрыто, когда употребление большого количества воды опасно для организма

Раскрыто, когда употребление большого количества воды опасно для организмаДа, такое тоже бывает
Многие из нас могут даже не подозревать об опасности для организма употребления большого количества воды. Всё потому, что обычно гидратация связана с пользой для здоровья. Однако чрезмерное потребление воды может вызвать гипонатриемию. Это потенциально смертельное состояние, которое вызвано низким уровнем натрия в крови.
Наш организм строго следит за уровнем воды для поддержания оптимального уровня общего количества воды в организме и концентрации растворённых частиц в крови.
В норме моча человека должна быть прозрачной и не иметь запаха. Более тёмная и жёлтая моча с заметным запахом может указывать на обезвоживание, хотя на её запах могут влиять и различные продукты (например, спаржа).
Взрослым людям рекомендуется потреблять два-три литра воды в сутки. Причём около 20% должно поступать с пищей. Но мы можем терять вместе с потом до 10 литров жидкости, поэтому во время тренировок и в жару нужно пить воды ещё больше, чем обычно.
Гипергидратацию могут вызвать и некоторые заболевания. Например, известно, что каждый пятый больной шизофренией компульсивно пьёт воду. Это состояние известно как психогенная полидипсия. В ходе одного исследования выяснилось, что у пациентов с психогенной полидипсией риск умереть на 74% выше, чем у пациентов без этого состояния.
Иногда люди с анорексией тоже могут страдать от компульсивного употребления воды.
Симптомы водной интоксикации начинаются с тошноты, рвоты, помутнения зрения и головокружения. По мере прогрессирования болезни у человека могут появляться симптомы психоза: неадекватное поведение, спутанность сознания, бред, дезориентация и галлюцинации. Эти признаки вызваны гипонатриемией, при которой уровень натрия в крови снижается, а дисбаланс электролитов влияет на нервную систему. Вода начинает поступать в мозг, из-за чего возникает его отёк. Если это не лечить, то человек может умереть.
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