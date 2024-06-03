Раскрыто, когда употребление большого количества воды опасно для организма

Многие из нас могут даже не подозревать об опасности для организма употребления большого количества воды. Всё потому, что обычно гидратация связана с пользой для здоровья. Однако чрезмерное потребление воды может вызвать гипонатриемию. Это потенциально смертельное состояние, которое вызвано низким уровнем натрия в крови.

Наш организм строго следит за уровнем воды для поддержания оптимального уровня общего количества воды в организме и концентрации растворённых частиц в крови.

В норме моча человека должна быть прозрачной и не иметь запаха. Более тёмная и жёлтая моча с заметным запахом может указывать на обезвоживание, хотя на её запах могут влиять и различные продукты (например, спаржа).