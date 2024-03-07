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Фитнес и здоровье
Опубликовано 07 марта 2024, 12:00
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Раскрыто лучше время для чашки кофе

Точно ли это утро?
Многие из нас начинают день с кофе. Но стоит ли употреблять этот напиток сразу же после пробуждения?

Наш организм обычно после пробуждение выделяют гормон кортизол. Это позволяет вам быстрее проснуться. Максимальный уровень этого гормона чаще всего наблюдается в организме между 7 и 8 часами утра. Если вы выпьете с утра кофе с кофеином, то стимулирующий эффект этого напитка может увеличить выработку кортизола. Одних людей это бодрит, а другие могут ощущать тревожность, нервозность или раздражительность из-за этого.

Также при хронически высоком уровне кортизола у человека может повыситься вероятность увеличения веса, развития проблем с сердцем, диабета, других проблем со здоровьем.

Раскрыто лучше время для чашки кофе
© Bing Image Creator / Alex Bes

Лучшее время для употребления кофе зависит от конкретного человека. Тем не менее существуют общие рекомендации по этому поводу. Специалисты рекомендуют не сразу пить кофе после пробуждения, а подождать хотя бы до 9:30—11:30, когда уровень кортизола снизится. Так вы получите больше стимулирующего эффекта от напитка.

Следует отказаться от напитков с кофеином перед сном. Чтобы был эффект от кофе во время тренировки, нужно пить его за полчаса-час до самого занятия.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.