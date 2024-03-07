Раскрыто лучше время для чашки кофе

Наш организм обычно после пробуждение выделяют гормон кортизол. Это позволяет вам быстрее проснуться. Максимальный уровень этого гормона чаще всего наблюдается в организме между 7 и 8 часами утра. Если вы выпьете с утра кофе с кофеином, то стимулирующий эффект этого напитка может увеличить выработку кортизола. Одних людей это бодрит, а другие могут ощущать тревожность, нервозность или раздражительность из-за этого.

Также при хронически высоком уровне кортизола у человека может повыситься вероятность увеличения веса, развития проблем с сердцем, диабета, других проблем со здоровьем.