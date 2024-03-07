Раскрыто лучше время для чашки кофе

Раскрыто лучше время для чашки кофеТочно ли это утро?
Наш организм обычно после пробуждение выделяют гормон кортизол. Это позволяет вам быстрее проснуться. Максимальный уровень этого гормона чаще всего наблюдается в организме между 7 и 8 часами утра. Если вы выпьете с утра кофе с кофеином, то стимулирующий эффект этого напитка может увеличить выработку кортизола. Одних людей это бодрит, а другие могут ощущать тревожность, нервозность или раздражительность из-за этого.
Также при хронически высоком уровне кортизола у человека может повыситься вероятность увеличения веса, развития проблем с сердцем, диабета, других проблем со здоровьем.
Лучшее время для употребления кофе зависит от конкретного человека. Тем не менее существуют общие рекомендации по этому поводу. Специалисты рекомендуют не сразу пить кофе после пробуждения, а подождать хотя бы до 9:30—11:30, когда уровень кортизола снизится. Так вы получите больше стимулирующего эффекта от напитка.
Следует отказаться от напитков с кофеином перед сном. Чтобы был эффект от кофе во время тренировки, нужно пить его за полчаса-час до самого занятия.
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