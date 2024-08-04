Раскрыто, любой ли человек может стать олимпийским чемпионом

Дети, которые идут в школу в более старшем возрасте могут иметь спортивное преимущество перед младшими одноклассниками с точки зрения роста, силы или уверенности в себе. Однако многие спортивные психологи считают, что это является и результатом того, как учителя воспринимают способности таких детей.

Исследователи вопреки распространённому мнению обнаружили, что слишком интенсивная концентрация на одном навыке с раннего возраста может быть пагубной. Так, датское исследование показало, что элитные спортсмены выбрали свою специализацию позже и тренировались в детстве меньше, чем почти элитные спортсмены. Элитных спортсменов отличало то, что они больше тренируются в позднем подростковом возрасте.

Поэтому, возможно, лучший способ стать олимпийским спортсменом — это попробовать себя в разных хобби в детстве, а затем сосредоточиться на тех видах деятельности, к которым есть способности и которые доставляют удовольствие.